Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Boğaziçi Üniversitesi, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle 25 sözleşmeli personel alacak. Kadrolara başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde belgeleri tamamlayarak Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Boğaziçi Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak
14.07.2021 - 15:44 | Son Güncelleme: 14.07.2021 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğü, 25 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
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796566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/796566.aspx
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