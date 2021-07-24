Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin ilgili birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlisi alınacak.
Yaşar Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
24.07.2021 - 10:35 | Son Güncelleme: 24.07.2021 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : yaşar üniversitesi,
797543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/797543.aspx
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