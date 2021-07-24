Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve üniversitenin senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak
24.07.2021 - 10:41 | Son Güncelleme: 24.07.2021 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, 46 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi,
797544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/797544.aspx
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