Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacak.
Aksaray Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
01.08.2021 - 15:09 | Son Güncelleme: 01.08.2021 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Aksaray Üniversitesi,
798388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798388.aspx
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