Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacak.
İnönü Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak
05.08.2021 - 07:59 | Son Güncelleme: 05.08.2021 - 08:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 29 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : inönü üniversitesi,
798803 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798803.aspx
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