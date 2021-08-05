Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin hükümlerine göre öğretim elemanı alınacak.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak
05.08.2021 - 08:11 | Son Güncelleme: 05.08.2021 - 08:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü, 23 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
798804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798804.aspx
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