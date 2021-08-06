Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

YKS sonuçlarının açıklanması ile adayları tercih heyecanı sardı. Geçmiş yıllara göre puanlar düşük gelse de başarı sıralarının yükseliş gösterdiği kaydedildi. Barajı geçemeyen öğrenci sayısının yüksek olmasının kontenjanlarda açıklar oluşturacağına değinen psikolojik danışman ve rehber öğretmen Özgür Akoğlan, tercih sırasında gözden kaçırılmaması gereken noktalara dikkat çekti. Tercih yapılırken geniş aralıklarla liste oluşturulması gerektiğini vurgulayan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikolojik Danışmanı ve Rehber Öğretmeni Özgür Akoğlan “Örneğin 100 bin başarı sırası olan aday 40 bin başarısı sıralarına kadar inip tercih yapsın. Sözelde geçen sene 388 puanla 19 bin sıralamasında bulunan öğrenci, bu sene 385 puan ile ilk 6 bine girebildi. Bu bize özellikle TYT matematiğinin ne kadar değerli olduğunu gösterdi” diye konuştu.

SIRANIZIN ÜSTÜNDEKİ BÖLÜMLERİ YAZIN

Adayların üniversiteleri yerinde görüp bilgi almasının ve tercih aşamasından uzmanlardan bilgi almasının önemine vurgu yapan Akoğlan “Özellikle bu yıl başarı sıranızın daha üstünden 5-6 bölümü, başarı sırası sizden yüzde 35-40 daha yukarıda görünse de yazın. Ancak siz ‘Ne olursa olsun bir üniversiteye yerleşmeliyim’ diyorsanız, başarı sıranızın yüzde 35 geride başarı sırasına sahip olan yükseköğretim programlarına da tercih listenizde yer verip kendinizi garantiye almalısınız. Düşünmediğiniz yerleri terch etmeyin. Öylesine yazdığınız okula yerleşirseniz bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanınız yarı yarıya düşer” dedi.

MTOK SİSTEMİ ÖNEMLİ

Meslek lisesi öğrencileri için Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları (MTOK) sisteminin en büyük avantajının, daha düşük puanlarla fakültelere yerleşebilmek olduğunu belirten Akoğlan “Bunun için lisede okuduğunuz bölüm ile üniversitede okuyacağınız bölümün birbiri ile bağıntılı olması gerekiyor. Sınav sonuç belgesinde ek puanlı kısımdaki verilere göre tercih yapılmalıdır” dedi. Okul birincileri için özel kontenjan düzenlemesi yapıldığını söyleyen Özgür Akoğlan “Bunun anlamı yüksek puanlı bir okul sizi bu kontenjandan yararlandırarak puanınız tutmasa da kabul edebilir demektir” şeklinde konuştu.

YATAY GEÇİŞ İMKÂNI

Tercih yaparken 2 bölüm arasında kalan adaylar için yatay geçiş imkânına dikkat çeken Akoğlan, “Birbirinden tamamen farklı bölümlere yatay geçiş başvurusu yapılmamakta, ancak yüzde 80’e kadar benzer içerikteki bölümler arasında yatay geçiş yapılabilmektedir. Bu benzerlik üniversite kurulu tarafından belirlenir” dedi. Tercih kılavuzunda yeni açılan bölümler için de bilgi veren Akoğlan, “Öğrenciler bir sene önceki kılavuzda en küçük puanı ve başarı sırası bulunmayan bir bölüme tercihlerinde yer verirken; o üniversite ve bölümün eş değeri olan yakınlardaki üniversite ve bölümün bir sene önceki verilerini ve en önemlisi istek sırasını göz önüne almalılar. Tercih edilen bölümlerin yanında özel şartlar sütunu ve kılavuzun ayrı bir bölümünde özel şart maddelerinin açıklamaları bulunur. Kampüs adresinden, yabancı dil ayrımına ve ücret politikasına kadar pek çok kriterden bahsedilen özel şartlar mutlaka incelenmelidir” ifadelerini kullandı.

Tercih yapmayı bilmiyoruz Son yıllarda üniversiteli olduğu hâlde sınava bir kez daha girenlerin sayısında artış var. Bu yıl imtihana başvuranların 4’te 1’i üniversiteli. Geçmişten beri birikerek gelen mezun öğrenci sayısı da devreye girince bu ekstra bir kalabalık oluşturuyor. Bu tablonun sebebini ve yapılması gerekenleri sınav öncesi eğitim uzmanı Salim Ünsal ile konuştuk.

ÖSYM açıkladı! YKS tercih işlemleri başladı ÖSYM, YKS 2021'in tercih döneminin bugün başladığını duyurdu. Tercih dönemi 5-20 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.