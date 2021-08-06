Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir." denildi.
Sanko Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak
06.08.2021 - 12:14 | Son Güncelleme: 06.08.2021 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanko Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
798944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798944.aspx
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