Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır." denildi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi 11 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
12.08.2021 - 13:39 | Son Güncelleme: 12.08.2021 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 11 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : bilgi üniversitesi,bik,istihdam,
799607 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/799607.aspx
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