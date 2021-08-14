Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversite tercihi yapacak adaylara rehberlik edecek “İşveren İlgi Endeksi” sonuçları açıklandı. Son 10 yılda işe alım faaliyeti gerçekleştirmiş 88 bin işverenin 493 bin işe alım yetkilisinin 220 milyon dijital ayak izinden yola çıkarak devam eden endeks “Üniversite mezunları arasında kimler daha hızlı işe giriyor?” sorusunun cevabını veriyor. Kariyer.net'in yaptığı çalışmada 2020 mezunları açısından bakıldığında pandeminin de etkisiyle işverenler tarafından en fazla ilgi gören bölümler açıklandı. Sağlık ile ilişkili bölümler (Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Eczacılık); aşı çalışmaları, dezenfektan ihtiyaçları, laboratuvar hizmetleri gibi taleplerin yükselmesiyle Kimya, Biyoloji, Kimya Mühendisliği ve bunların türev bölümleri; tüm süreçlerin online hâllerinin oluşması zorunluluklarından ötürü Yazılım/Bilişim’e yakın duran bütün bölümler ve otomotiv sektöründe yaşanan hareketlilik sebebiyle Otomotiv ve ilişkili bölümler oldu.

'SIRA DIŞI' İLGİ

Çalışmada bir diğer çarpıcı veri Tıp ve Diş Hekimliği haricinde sağlıkla ilişkili üniversite ve bölümlere ilginin sıra dışı bir şekilde artması... Buna göre ‘Hemşirelik’ 384 sıra kazanarak 1.189’uncu; ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ 145 sıra kazanarak 1.294’üncü; ‘Sağlık Yönetimi’ 186 sıra kazanarak 1.426’ncı sıraya yükseldi.

YAZILIMCIYA TALEP VAR

Pandemiyle birlikte hızla dijitalleşen dünyada şirketlerin yazılımla ilgili taleplerinin artması, bu alanda nitelikli eleman açığının büyümesine yol açtı. Söz konusu gelişme, endekse de yansıdı. Donanım ve yazılım alanında artan talep nedeniyle Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünde okuyan adayların, daha mezun olmadan iş hayatına adım attıkları görülüyor.

İLETME VE FİNANS REVAÇTA

Araştırmaya göre İşletme /Finans alanlarında spesifik bölümlere talep artışı devam ediyor. Sermaye Piyasası 6 sıra kazanarak 17’nci; Aktüerya 9 sıra kazanarak 22’nci; AB İlişkileri 14 sıra kazanarak 33’üncü; İşletme Yönetimi 37 sıra kazanarak 43’üncü; Pazarlama ise 53 sıra kazanarak 70’inci sıraya geldi.

MERAK DUYDUĞUNUZ MESLEKLERE YÖNELİN

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal “Üniversite ve bölüm tercihinin, kariyer inşa etme aşamasında önem taşıyan temel kararlar arasında yer aldığına inanıyoruz. Adayların hangi üniversite ve bölüm mezunlarının daha kolay iş bulduğunu bilerek tercih yapmaları daha doğru kararlar vermelerine de yardımcı oluyor. Elbette ‘mezuniyet sonrası daha kolay iş bulmanın’ tercih yaparken dikkat edilen tek etken olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerin, merak duydukları konularda eğitim almalarının, heyecan duydukları mesleklere yönelmelerinin önemli olduğuna inanıyor; bu kararı verirken değerlendirilen kriterlerin her bir genç için farklı önceliklere sahip olduğunu biliyoruz" dedi.

Tercih yapmayı bilmiyoruz Son yıllarda üniversiteli olduğu hâlde sınava bir kez daha girenlerin sayısında artış var. Bu yıl imtihana başvuranların 4’te 1’i üniversiteli. Geçmişten beri birikerek gelen mezun öğrenci sayısı da devreye girince bu ekstra bir kalabalık oluşturuyor. Bu tablonun sebebini ve yapılması gerekenleri sınav öncesi eğitim uzmanı Salim Ünsal ile konuştuk.

ÖSYM açıkladı! YKS tercih işlemleri başladı ÖSYM, YKS 2021'in tercih döneminin bugün başladığını duyurdu. Tercih dönemi 5-20 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.