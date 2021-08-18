Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

YKS için tercih dönemi cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Milyonlarca aday yıllarını geçireceği üniversiteyi seçmek için ter döküyor. Tercihlerinin devam ettiği şu günlerde, geçtiğimiz eğitim-öğretim dönemine dair rakamları derledik. Veri kaynağının araştırmasına göre öne çıkan detaylar şöyle:

Geçen eğitim-öğretim yılında hem erkek hem de kadın öğrencilerin en fazla olduğu alan: İş yönetim ve hukuk.

2020 yılında üniversite sınavına başvuran her 100 kişiden 62,2’si hiçbir bölüme yerleşemedi. 2020’de 2.436.958 kişi üniversiteye başvurdu, 921.866 kişi yerleşti. Bir önceki yıla göre toplam başvuru sayısı azalırken, yerleşme sayılarının ise arttığı görüldü.

2019-20 öğretim döneminde 7,3 milyon kişi devlet üniversitesinde, 608 bin kişi vakıf üniversitesinde eğitim gördü. 2020-21 öğretim döneminde ise 7,6 milyon kişi devlet üniversitesinde eğitim görürken, 636 bin kişi vakıf üniversitesinde eğitim görmekte.

2020-21 eğitim-öğretim yılında devlet üniversitelerinde açılan kontenjanların %4,3’ü boş kalırken, bu oran vakıf üniversitelerinde %14,3.

2021’de en çok bütçe ayrılan devlet üniversitelerinin başında 1.486.542.000 TL

Tercih yapmayı bilmiyoruz Son yıllarda üniversiteli olduğu hâlde sınava bir kez daha girenlerin sayısında artış var. Bu yıl imtihana başvuranların 4’te 1’i üniversiteli. Geçmişten beri birikerek gelen mezun öğrenci sayısı da devreye girince bu ekstra bir kalabalık oluşturuyor. Bu tablonun sebebini ve yapılması gerekenleri sınav öncesi eğitim uzmanı Salim Ünsal ile konuştuk.

ÖSYM açıkladı! YKS tercih işlemleri başladı ÖSYM, YKS 2021'in tercih döneminin bugün başladığını duyurdu. Tercih dönemi 5-20 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.