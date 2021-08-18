Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak.
Tokat GOP Üniversitesi öğretim üyesi alacak
18.08.2021 - 07:45 | Son Güncelleme: 18.08.2021 - 07:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat GOP Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Tokat GOP Üniversitesi,
800211 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/800211.aspx
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