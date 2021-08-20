Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Bu adaylara önerilerde bulunan Psikolog Saime Serpil Özgül şunları söyledi: Henüz tercihlerini yapmamış olan öğrenciler, kararlarına dikkatsizlik ve kararsızlık duyguları eşlik edeceğinden yanlış ve hatalı tercihler yapmama adına daha dikkatli olmalı. Adaylar geçmişe değil geleceğe odaklanarak, eğer gerekli performansı gösteremediğini düşünüyor ise bir sene daha hazırlanarak pişmanlık ve olumsuzluk duygularına kapılmak yerine çözüm odaklı yaklaşmalı. Adaylar tercih ve ihtiyaçlarına temasta bulunmak yerine çevresel faktörleri dikkate aldıklarında hayatlarını genelinde pişmanlık duyguları yaşayacaklarını unutmamalı. Öğrenciler istemedikleri bölümü veya üniversiteyi seçtiklerinde duygu durum problemleri, kendini var edememe ve depresyon gibi psikolojik problemler yaşayabilirler.

Uzmanlar tercih yapan adaylara da son bir defa daha listelerine göz gezdirilmesini öneriyor. Tercihlerden sonra ‘ilk ek tercih’ dönemi başlayacak ardından da baraj puanlarının düşürüldüğü bu yıla özgü ‘ilave ek’ yerleştirme dönemine geçilecek.

Üniversite mezunlarının tercihi tekstil mühendisliği Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de mezun olmadan önce işe yerleşme oranı ile tekstil mühendisliği bölümü ilk sırada bulunuyor.

Tercih yapmayı bilmiyoruz Son yıllarda üniversiteli olduğu hâlde sınava bir kez daha girenlerin sayısında artış var. Bu yıl imtihana başvuranların 4’te 1’i üniversiteli. Geçmişten beri birikerek gelen mezun öğrenci sayısı da devreye girince bu ekstra bir kalabalık oluşturuyor. Bu tablonun sebebini ve yapılması gerekenleri sınav öncesi eğitim uzmanı Salim Ünsal ile konuştuk.