Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Endüstri mühendisliğiyle birlikte bilgisayar mühendisliğinde çift anadal yapan başarılı öğrenci, yapay zekâ modellerinin güvenilirlik ve anlaşılabilirliğini geliştirmek için doktora çalışmalarını ABD’de sürdürecek. Mert Yüksekgönül “Kabulde yurtdışındaki araştırma deneyimlerim ve önceki makalelerim, bununla beraber birlikte çalıştığım hocalarımın referans mektuplarının çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca yapay zekâ alanıyla ilgili hedeflerimin netleşmiş olmasının da burada etkisi var. Stanford’dan tam bursla kabul aldım. Eğitim ücretinin yanı sıra oradaki giderlerim için de destek verecekler” dedi.

Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı Yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığı duyuruldu.