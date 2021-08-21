Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye’de 2016 yılında “İslam İktisadı ve Finans” Bölümünü lisans düzeyinde açan ilk üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi, İslami finans alanında yetişmiş insan kaynağı açığını gidermeyi amaçlıyor. İslam İktisadı ve Finans Bölümünde disiplinler arası bir yaklaşımla 4 yıllık lisans eğitimi vererek, öğrencilere alanda gerekli bilgileri kazandırmayı hedefliyor. KTO Karatay Üniversitesinde İslam iktisadı, İslami finans ve katılım bankacılığı alanında ortaya çıkabilecek çok boyutlu problemleri ulusal, küresel bakış açısı ile tespit eden, sürdürülebilir çözümler üretebilen ve yeni modeller oluşturabilen uzmanlar yetiştirilmekte. KTO Karataylı İslam İktisadı ve Finans bölümü öğrencileri, İşi Yerinde Gözle Projesi ile farklı kurum ve kuruluşlarda meslekleriyle alakalı olarak gözlem yapmakta, böylece sektörel beceri kazanarak iş dünyasının aradığı niteliğe sahip mezunlar kazandırıyor.