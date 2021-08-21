Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacak.
İstanbul Ticaret Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
21.08.2021 - 08:44 | Son Güncelleme: 21.08.2021 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü, 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Ticaret Üniversitesi,
800505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/800505.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER