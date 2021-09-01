Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Barış Tuncer uyarılarda bulundu. Okulların sadece bilgi aktaran değil öğrencilere beceri ve tutum kazandırarak her yönüyle sağlıklı bireyler olarak yetişmesini amaçlayan kurumlar olduğunu belirten Tuncer “Uzaktan öğretimle bilgi aktarımı işlevi yerine getirilse de öğrencilerin psikososyal gelişimi açısından çok önemli olan sosyalleşme işlevi tam anlamıyla yerine getirilemiyordu. Bu nedenle gerekli tedbirler alınarak risklerin en aza indirilmesi ve okulların güvenli hâle getirilerek yüz yüze eğitimin başlaması çok önemli bir süreç” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Pandemi şartlarında başlayacak olan eğitimin okul idareleri ve öğretmenlerin de sorumluluklarını artırdığını söyleyen Tuncer “Öğretmenler, öğrenciler için bir rol modeldir. Bu nedenle öğretmenlerin maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun davranmaları, bu konuda öğrencilere örnek olmaları gerekmekte. Özellikle okul öncesi ve ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin öğrencileri maske vb. kişisel eşyaların başkalarıyla paylaşılmaması konusunda uyarması ve bu konuda öğrencileri takip etmesi önemli. Bu dönemde özellikle öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmalarına ağırlık verilecektir. Rehberlik hizmetlerinde uyum sağlayıcı rehberlik ve önleyici rehberlik hizmetlerinin ön plana çıkacağını düşünüyorum” diye konuştu.

6 Eylül'de başlıyor: İşte 10 soruda yüz yüze eğitim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 3 gün sürecek olan yüz yüze uyum eğitimleri yarın başlıyor. Diğer tüm seviyelerde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ise 6 Eylül Pazartesi günü Covid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze yürütülecek. İşte 10 soruda Covid-19 döneminde yüz yüze eğitim...