Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacak.
Özyeğin Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
02.09.2021 - 01:58 | Son Güncelleme: 02.09.2021 - 02:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Özyeğin Üniversitesi,
801755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801755.aspx
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