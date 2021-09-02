Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacak.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
02.09.2021 - 02:05 | Son Güncelleme: 02.09.2021 - 02:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Demiroğlu Bilim Üniversitesi,
801756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801756.aspx
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