Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirlenen fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.
KTO Karatay Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak
02.09.2021 - 02:21 | Son Güncelleme: 02.09.2021 - 02:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : KTO Karatay Üniversitesi,
801760 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801760.aspx
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