Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacak.
Bursa Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
03.09.2021 - 09:51 | Son Güncelleme: 03.09.2021 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Bursa Teknik Üniversitesi,
801911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801911.aspx
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