Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de bütün hazırlıkların tamamlandığı okullarda yarın haftada beş gün yüz yüze eğitime başlanacak. Ülke genelindeki yaklaşık 58 bin okula maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon Türk lirası ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi. Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için bütün süreçler anlık olarak takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül tarihleri arasında okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verdi. Ülke genelinde bütün kademe ve bütün sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve bir milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi yarın haftada beş gün yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak. Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kere PCR testi ile taranmaları istenecek. Bütün okullarda yeterli sayıda maske Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek. Ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu. Veli ve ziyaretçilerin okula girişlerine izin verilmeyecek. Zaruri durumlarda maske takmaları sağlanacak. Okula alınması gerektiğinde ise girişlerde HES kodu kontrolü yapılacak.

OKULLARDA KUŞ UÇURTULMAYACAK

İçişleri Bakanlığı, yarın bir buçuk sene aradan sonra başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Valiliklere gönderilen talimatla “öncelikli okullar”da sabit olarak “okul kolluk görevlisi”, “güvenli eğitim koordinasyon görevlisi”, “devriye/ekip personeli” ile özel güvenlik görev yapacak. Yeni dönemde okullarda 1.054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 6 bin 523 devriye ekibinde toplam 19 bin 569 kolluk personeli görevli olacak. Ayrıca 10 bin özel güvenlik görevlisi de okulların güvenliğini sağlayacak. Okul kolluk görevlileri, öğrenci giriş saatinden yarım saat önce okulda hazır bulunacak. Mesai saatlerinde görev yerlerini asla terk etmeyecek. Okulda uyuşturucu, uyarıcı madde satışı ve kullanımını engelleyecek. Okul çevrelerinde seyyar satıcılar ile usule aykırı yiyecek içecek satanlar uzaklaştırılacak.

Öncelikli okullarda kurulan güvenlik kameralarının ‘Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak. İHA

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