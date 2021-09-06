Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

Öğretmen ve yöneticiler, desteğe ihtiyaç duydukları her an Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonunu arayabilecek. Merkez, okullardan gelecek çağrılara anında cevap vererek gerekli yardım ve yönlendirmeyi yapacak. Öğretmen ve yöneticiler, MEBİM’in 444 0 632 numaralı telefonunu arayacak. MEBİM okullardan gelen çağrıları otomatik olarak Covid-19 Merkezine yönlendirecek. Yardım talep edilen konuya göre Merkez; daha önce hazırlanan rehber, kılavuz ve algoritma uyarınca gereken yardım ve yönlendirmeyi yapacak. İhtiyaç hâlinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Covid-19 Danışma Kurulunun da görüşleri alınacak.

ÖĞRENCİ POZİTİF ÇIKARSA NE OLACAK?

Okulların açılmasına bir gün kala Millî Eğitim Bakanlığı, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne yapılacağıyla ilgili rehber yayınladı. Rehbere göre, öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda, ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilip 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Yüz yüze eğitim öncesi MEB’den ‘korona rehberi’ Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" adlı rehber gönderdi. Buna göre; pozitif çıkan öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek.

Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! Alınacak önlemler belli oldu Türkiye genelinde hazırlıkların tamamlandığı okullarda yarından itibaren tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitimde ders saatleri azaltılmayacak, mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınacak .