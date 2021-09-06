Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.
Çankırı Karatekin Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
06.09.2021 - 17:29 | Son Güncelleme: 06.09.2021 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü, 25 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Karatekin Üniversitesi,
802302 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/802302.aspx
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