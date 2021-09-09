Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi hükümleri gereğince (ÖNCELİKLİ ALANLAR KAPSAMINDA) belirlenen kadrolara araştırma görevlisi alınacak.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alacak
09.09.2021 - 07:12 | Son Güncelleme: 09.09.2021 - 07:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü, 8 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : gaziosmanpaşa üniversitesi,
802572 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/802572.aspx
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