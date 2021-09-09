Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
09.09.2021 - 07:34 | Son Güncelleme: 09.09.2021 - 07:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü, 20 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
802574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/802574.aspx
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