Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde 15 bin öğretmen atama müjdesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı. MEB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “15 bin Öğretmen ataması için süreç başlıyor. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021. Atama sonuçlarının açıklanması: 31 Ocak 2022” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.