Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacak.
Samsun Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
11.09.2021 - 08:40 | Son Güncelleme: 11.09.2021 - 08:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : samsun üniversitesi,
802806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/802806.aspx
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