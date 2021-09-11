Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.
Batman Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
11.09.2021 - 08:46 | Son Güncelleme: 11.09.2021 - 08:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman Üniversitesi Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : batman üniversitesi,
802808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/802808.aspx
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