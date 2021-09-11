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MEB açıkladı: Mevzuata aykırı nakil iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı
11.09.2021 - 11:33 | Son Güncelleme: 11.09.2021 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEB: İstanbul'da bir öğrencinin, puanıyla yerleştiği okuldan 'sağlık sorunları' gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır.
Etiketler : milli eğitim bakanlığı,meb,öğrenci nakli,
802832 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/802832.aspx
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