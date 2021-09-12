Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Bingöl Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
12.09.2021 - 11:37 | Son Güncelleme: 12.09.2021 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : bingöl üniversitesi,
802949 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/802949.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER