Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Okullarda salgın sürecinin yönetilmesi için Sağlık Bakanlığındakine benzer bir bilim kurulunun, Millî Eğitim Bakanlığında da kurulması gündemde... Uzmanlar kurulun, eğitimde birçok problemin çözümü için kolaylık sağlayacağını ifade ediyor. Sorularımızı cevaplayan Prof. Dr. Levent Eraslan “Alanında uzman isimlerin eğitim üzerine konuşması çözüme götürür” dedi. Eraslan şunları söyledi:

“İHTİYAÇ DUYULUYOR”

Korona sürecinin en çok etkilediği şüphesiz eğitim sistemi oldu. Yaşanan bu tür kriz süreçlerinde eğitim alanının en iyi şekilde devam etmesi için MEB bünyesinde oluşturulacak bir Eğitim Bilim Kuruluna ihtiyaç var. Nasıl ki, Sağlık Bilim Kurulu ve Toplum Bilimleri Kurulu oluşturulduysa eğitim bilimcilerden, öğretmenlerden, yöneticilerden ve hatta ebeveynlerin katılımı ile kamu, özel ve STK üyelerinden oluşan bir karar mekanizması oluşturulmalıdır.

KURUL NE YAPMALI?

Eğitim Bilim Kurulunun temel amacı eğitsel konularda pandemik süreçte alınacak tedbirleri hem teorik hem de uygulamalı olarak akademik ve pedagojik süreçlere uygun bir şekilde ortaya koymak. Eğitim, gelecek nesillerin yetiştirilmesini sağlayacak yegâne araç ve amaç... Öğrenci, öğretmen ve ebeveyn olarak toplumun neredeyse tamamının içinde bulunduğu bir süreç olduğundan özellikle bu gibi kriz anlarında alandan gelen uzmanların tespit, tavsiye ve karar mekanizması olarak yer alması oldukça önemli. Yalnızca bir tıp hekiminin ya da diğer alandan uzmanların yerine, alanın içerisindeki kişilerin konu ve kavramlara yönelik çözüm üretmeleri değerli. Pandemi sürecinin başından itibaren yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, sorun ve çözüm alanlarının tespiti ve gelecekte yürütülecek hedefler oldukça önemli... Eğitim Bilim Kurulunun oluşturulması ve buraya gerekli desteğin sağlanması millî bir görev olarak kabul edilmelidir.

7 YIL SONRA MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI...

Otel köşeleri değil Beşevler’de yapılsın

MEB’in ‘en yüksek danışma kurulu’ olarak tanımlanan ‘Millî Eğitim Şûrası’ 7 yıl sonra 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanıyor. Şûranın tarihî geçmişine vurgu yapan Prof. Dr. Levent Eraslan “Hem sürecin yönetilmesi hem de gelecek dönemlerde neler yapılması gerektiği ile ilgili fikir istişaresinin yapılmasına imkân vermesi açısından önemli bir adımdır” dedi. Eraslan “Sayın Bakan’ın toplanacağını ifade ettiği 20. Millî Eğitim Şûrasının neredeyse yüzyıllık tarihî anlamını taşıyabilmesi ve ruhunu yaşayabilmesi adına Ankara, Beşevler’de bulunan Şûra Salonunda toplanması doğru olacaktır. Bu doğrultuda önceki yıllarda otel vb. mekânlarda amacına uygun olmayan şekilde yürütülen çalışmaların aksine bu Şûra’nın Millî Eğitim’in ruhuna ve ihtiyaçlarına yönelik etkili bir çalışma olacağı düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.

Eğitime de bilim kurulu Delta varyantının baskın olduğu son üç aydır, Türkiye’de ölüm oranları önceki üç aya göre yüzde 10’dan fazla yükseldi. Okulların açılmasından sonra 6 Eylül’den itibaren artan insan hareketliliği, virüsün Türkiye’deki yayılım hızını da yükseltti.

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim vurgusu Diyarbakır'da okul açılışına giden Milli ğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim yılının başlangıcından bu yana hiçbir okulun yüz yüze eğitime ara vermediği vurgusunu yaptı.