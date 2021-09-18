Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi (ders verecek) alınacaktır.
Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak
18.09.2021 - 08:51 | Son Güncelleme: 18.09.2021 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : pamukkale üniversitesi,öğretim üyesi,ilan,
803680 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803680.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER