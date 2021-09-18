Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Pamukkale Üniversitesi 57 öğretim üyesi alacak
18.09.2021 - 08:56 | Son Güncelleme: 18.09.2021 - 08:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, 57 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : pamukkale üniversitesi,öğretim üyesi,ilan,
803681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803681.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER