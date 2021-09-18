Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. ve 24. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Tarsus Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
18.09.2021 - 09:01 | Son Güncelleme: 18.09.2021 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarsus Üniversitesi, 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : tarsus üniversitesi,öğretim üyesi,ilan,
803683 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803683.aspx
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