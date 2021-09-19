Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu” ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitenin akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
19.09.2021 - 09:07 | Son Güncelleme: 19.09.2021 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : istanbul sağlık ve teknoloji üniversitesi,öğretim üyesi,
803792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803792.aspx
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