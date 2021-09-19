Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır.
Çağ Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
19.09.2021 - 09:08 | Son Güncelleme: 19.09.2021 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çağ Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : çağ üniversitesi,öğretim üyesi,
803794 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803794.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER