Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik  Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır. 

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN