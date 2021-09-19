Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
19.09.2021 - 09:18 | Son Güncelleme: 19.09.2021 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 19 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
803795 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803795.aspx
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