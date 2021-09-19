Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.ve 33. maddesi” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
19.09.2021 - 09:23 | Son Güncelleme: 19.09.2021 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretm üyesi,
803796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803796.aspx
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