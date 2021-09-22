Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak
22.09.2021 - 09:09 | Son Güncelleme: 22.09.2021 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, 21 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804150.aspx
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