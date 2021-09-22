Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik  Birimlerine, Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokulu  bölüm  ve  programlarına  2547  sayılı  Kanun'un  ilgili  maddeleri hükümlerince  öğretim  elemanları  alınacaktır. 

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