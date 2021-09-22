Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.
Nişantaşı Üniversitesi 101 öğretim üyesi alacak
22.09.2021 - 09:14 | Son Güncelleme: 22.09.2021 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü, 101 akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : akademik personel,
804151 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804151.aspx
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