Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Türk-Alman Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
24.09.2021 - 08:53 | Son Güncelleme: 24.09.2021 - 08:53
Türkiye Gazetesi
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804381.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER