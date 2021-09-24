Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Bursa Uludağ Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
24.09.2021 - 08:57 | Son Güncelleme: 24.09.2021 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804382 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804382.aspx
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