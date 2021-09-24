Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
24.09.2021 - 09:00 | Son Güncelleme: 24.09.2021 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804383.aspx
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