Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu","657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri" uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Artvin Çoruh Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak
24.09.2021 - 09:03 | Son Güncelleme: 24.09.2021 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü, 18 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804384.aspx
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