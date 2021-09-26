Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitenin belirtilen birimleri için, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Trakya Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacak
26.09.2021 - 08:56 | Son Güncelleme: 26.09.2021 - 08:56
Türkiye Gazetesi
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, 39 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804604.aspx
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