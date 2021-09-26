Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Gaziantep Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
26.09.2021 - 09:00 | Son Güncelleme: 26.09.2021 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804605.aspx
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