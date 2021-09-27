Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde”, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Medipol Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak
27.09.2021 - 09:03 | Son Güncelleme: 27.09.2021 - 09:03
Türkiye Gazetesi
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, 12 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804699.aspx
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