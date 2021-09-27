Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik  Birimlerine,  2547 sayılı  kanunun 31.  maddesi  kapsamında  ve  657 sayılı  Devlet  Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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