Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı kanunun 31. maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İnönü Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
27.09.2021 - 09:06 | Son Güncelleme: 27.09.2021 - 09:06
Türkiye Gazetesi
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804700 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804700.aspx
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