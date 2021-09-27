Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Muş Alparslan Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
27.09.2021 - 09:10 | Son Güncelleme: 27.09.2021 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804701 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804701.aspx
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