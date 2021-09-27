Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik  Birimlerine, 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanununun  ilgili  maddeleri  ile bu  Kanuna dayanılarak  Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca  yayınlanan  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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